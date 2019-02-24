احتجاجات في صفوف المتقاعدين أمام البرلمان الإيراني

نظم عدد من المتقاعدين في إيران، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة طهران، احتجاجًا على تردي أوضاعهم المعيشية.

وأفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية، أن عددًا من المتقاعدين جاء أغلبهم من العاملين السابقين في هيئات حكومية وثقافية، نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان الإيراني بالتزامن مع مناقشة البرلمان الموازنة الجديدة لعام 2019.

ونقل تقرير الوكالة الإيرانية عن المحتجين قولهم: ”إن عرض لائحة الموازنة ومناقشتها في البرلمان أكد أنه لا الحكومة ولا البرلمان يفكرون في تحسين أوضاعنا المعيشية“.

وأضاف المحتجون في وقفتهم: ”سفرتنا خالية، وإذا استمرت الأوضاع هكذا فسوف نشهد مشكلات أكثر مع بداية العام“.

وأكد المتقاعدون، أن وقفتهم الاحتجاجية جاءت للمطالبة بزيادة معاشاتهم، وسن قوانين تكفل العلاج لهم، مؤكدين ”أن هذه المطالب وصلت إلى مسامع المسؤولين لمرات عديدة بينما لم نصل إلى نتيجة حتى الآن“.

وتشهد إيران منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، احتجاجات فئوية شبه يومية، لا سيما من العمال والمعلمين والمتقاعدين، حيث يندد المحتجون بإنفاق النظام الحاكم لمليارات الأموال على الميليشيات والمعارك المسلحة في المنطقة في ظل تردي أوضاع المواطنين المعيشية.