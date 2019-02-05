المركزي المصري: الودائع البنكية قفزت لـ 3.7 تريليون جنيه

سجل إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي المصري 3.761 تريليون جنيه، ليحقق ارتفاعًا نحو 65 مليار جنيه بخلاف ودائع البنك المركزي.

وقال البنك المركزي في مصر، الثلاثاء، إن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع نحو 65 مليار جنيه، ليصل في نهاية نوفمبر الماضي إلى 3.761 تريليون جنيه مقابل 3.696 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي، الثلاثاء، فإن إجمالى الودائع الحكومية بلغ 602.2 مليار جنيه منها 490.2 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 112 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأوضح التقرير الصادر، أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال نوفمبر الماضي، لتصل إلى نحو 3.159 تريليون جنيه مقابل 3.142 تريليون جنيه في الشهر السابق.

وأشار بيان البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 743 مليار جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 39.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 197 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 498.6 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 84 مليار جنيه.

أما إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.41 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 415.7 مليار جنيه والقطاع العائلي على 1.99 تريليون جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

وتترقب مصر استلام الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، خلال أيام، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن على الصرف، الإثنين، ما يسهم في زيادة نوعية في الاحتياطي.