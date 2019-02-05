مصرع طفلين وإصابة 8 بينهم سائحان ألمانيان في انهيار عقار بمصر

لقي طفلان مصريان مصرعهما وأصيب 8 آخرون، بينهم سائحان ألمانيان، وفقًا للتقديرات الأولية حتى الآن لانهيار عقار مكون من 4 طوابق، الثلاثاء، في محافظة الأقصر جنوب البلاد.

وانهار عقار سكني وسط محافظة الأقصر، على بعض المارة الذين تصادف مرورهم وقت انهياره، كما أصاب بعض السيارات المتواجدة بالطريق العام بتلفيات عديدة.

وتلقى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار أحد العقارات بمنطقة الحوض وسط مدينة الأقصر، ولا يوجد بالمنزل سكان سوى مجموعة ورش إصلاح غسالات بالطابق الأول.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء والدفاع المدني، لإجراء عمليات بحث موسعة للبحث عن حالات وفاة وإصابات.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المنزل مهجور وبه ورشة خراطة بالدور الأرضي، وأن المصابين كانوا مارين أمام المنزل على متن “حنطور سياحي”، خلال جولة وسط البازارات، وقت انهياره.

فيما دفعت وزارة الصحة بـ15 سيارة إسعاف نقلت المصابين للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبحسب مصدر طبي، فإن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الأقصر الدولي، وآخرين إلى مستشفى الأقصر العام حتى الآن.

كما توجه محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، لمتابعة أعمال البحث عن أشخاص أسفل الأنقاض.