ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 42.616 مليار دولار

قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 42.616 مليار دولار، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء.

وأشارالبنك، في بيان رسمي، إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 42.616 مليار دولار، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 42.551 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وكان الاحتياطي النقدي في ديسمبر/كانون الأول 2018، 42.551 مليار دولار، وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي.

وتترقب مصر استلام الشريحة الخامسة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، خلال أيام، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن على الصرف، الإثنين، ما يسهم في زيادة نوعية في الاحتياطي.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، الإثنين الماضي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، والتي تبلغ ملياري دولار.

وتوقع الوزير المصري أن تبلغ الشريحة الخامسة ملياري دولار قبل نهاية الأسبوع الجاري، ليصل بذلك إجمالي المبالغ التي تسلمتها مصر من الصندوق إلى 10 مليارات دولار، من قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.