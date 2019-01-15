دعاوى إرهاب جديدة في المحاكم الأمريكية ضد بنوك عربية

قال بنك القاهرة-عمان الأردني، اليوم الثلاثاء، إن أفرادًا أمريكيين رفعوا قضايا ضده وضد بنوك أخرى، بشأن وقوع ضرر عليهم تحت مسمى الإرهاب.

وأضاف بنك القاهرة-عمان في إفصاح لبورصة عمان، أن الدعاوى رُفعت مطلع 2019، قبيل ساعات من الموعد النهائي المسموح لرفعها.

وذكر أن مكتب محاماة، قام سابقًا بتقديم دعاوى مشابهة ضد مؤسسات مصرفية، قام، اليوم الثلاثاء، بتقديم الشكاوى لذات الأشخاص الذين رفعوا دعاوى سابقة.

وكشف البنك الأردني أن محاكم البداية والاستئناف الأمريكية قامت في السنوات الأخيرة برد ورفض عديد القضايا المشابهة، بعد توصلها إلى قناعة بأن المدعين يبحثون عن توسيع رقعة المسؤولية، فيما يتعدى الحدود المعروفة والأسس القانونية.

وذكر أن انتظار المدعين 18 عامًا حتى الساعات الأخيرة قبيل انتهاء فترة التقادم، لرفع الدعوى ضد بنك القاهرة عمان، دليل على ضعف ادّعائهم.

وختم “القاهرة عمان” بأن الدعوى في مراحلها الأولية، ولم يتم تحديد موعد لبدء المحاكمة والتقاضي، وأن موقفه قوي.

وكانت صحيفة “نيويورك بوست” نشرت قبل أيام تقريرًا حول رفع أفراد أمريكيين دعاوى ضد بنوك أردنية وفلسطينية ولبنانية، بشأن تعرضهم للضرر تحت مسمى الإرهاب.

وفي نيسان/أبريل 2018، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا نهائيًا برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأمريكيين) المقامة ضد البنك العربي (أردني مدرج ببورصة عمان)، في الولايات المتحدة، والذين يزيد عددهم على 6000 مدعٍ.

ويطالب أصحاب الدعاوى “بتعويضات مالية، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، عن أضرار ناتجة عن هجمات قامت بها مجموعات مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، خلال عام 2001″.