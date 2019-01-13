تونس.. الحكم بإعدام 41 متهمًا بـ”الإرهاب”

أصدرت محكمة تونسية 41 حكمًا بالإعدام، على متهمين بـ”الإرهاب“، إثر تنفيذهم هجومًا عام 2014 أسفر عن مقتل 15 جنديًا، في أول حكم جماعي من نوعه.

وقال الناطق باسم المحكمة، سفيان السليطي، لوسائل إعلام محلية، إنه تم إصدار حكمين بالإعدام وبالسجن مدى الحياة، والسجن 50 عامًا ضد متهمَين اثنين موقوفَين (حضوريًا) على ذمة القضية وعلى متهم ثالث بالسجن 7 سنوات”.

وتابع أن “39 متهمًا في هذه القضية وجهت لهم أحكام (غيابية) بالإعدام والسجن مدى الحياة و50 سنة سجنًا”.

واستهدفت مجموعة مسلحة في 16 تموز/يوليو 2014 نقطتين للجيش التونسي بمنطقة هنشير التلّة التابعة لولاية القصرين غرب البلاد، ما أدى إلى سقوط 15 جنديًا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وشهدت تونس، منذ مايو/أيار 2011، عدة هجمات إرهابية، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتركزت الهجمات الإرهابية في المناطق الجبلية سيما المرتفعات الغربية في تونس.