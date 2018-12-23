أسهم البنوك السعودية تحقق أرباحًا بنسبة 25% منذ بداية العام

أظهرت إحصائيات وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، أن مكاسب قطاع البنوك السعودية في سوق الأوراق المالية وصل منذ بداية العام الجاري حتى اليوم، إلى 25%، تمثل أربعة أضعاف المكاسب التي حققها المؤشر العام لـ”تداول”.

وقال تقرير نشرته الوكالة، الأحد، إن “قوة البنوك السعودية استطاعت تحييد الضغط الذي نتج عن تسويات عقدتها البنوك مع السلطات الضريبية، بشأن استقطاعات الزكاة، وصلت 16.7 بليون ريال (4.5 بليون دولار )؛ نتيجة تنفيذ هذه الاستقطاعات بنسبة 2.5%”.

وأشار التقرير إلى أن “بنك الراجحي، على سبيل المثال، دفع 5.41 بليون ريال، وهو الرقم الأعلى مقارنة ببقية البنوك؛ الأمر الذي يفسر تراجع سهمه، يوم الأحد، بنسبة 2.5%”.