تنفيذ أول عملية شراء ببطاقات البنوك السعودية من المتاجر الإلكترونية

نفذ البنك السعودي البريطاني “ساب”، أول عملية شراء ببطاقات البنوك المحلية من المتاجر الإلكترونية، عبر متجر “فلاي إن” الإلكتروني، وفق بيان للبنك اليوم الأربعاء.

وسمحت مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي)، الشهر الماضي، باستخدام بطاقة الصراف الآلي الصادرة عن البنوك العاملة في البلاد، للشراء من مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وكان الشراء من المتاجر الإلكترونية في السابق، مقصورًا على بطاقات الائتمان فقط مثل “فيزا” و “ماستر كارد”.

ورفعت المؤسسة ذاتها في فبراير / شباط الماضي، الحد الأقصى للشراء بالبطاقات المصرفية في نقاط البيع داخل أسواق التجزئة 10 أضعاف، لدعم الدفع الإلكتروني وخفض التعاملات النقدية في البلاد.

وارتفعت مبيعات عمليات نقاط البيع في السعودية، 28.1 بالمائة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 5.4 مليار دولار، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

ويقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية بالمملكة بأكثر من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، بحسب تقرير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.