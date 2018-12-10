إيران والصين تستأنفان المعاملات المالية

قامت إيران والصين، اليوم الاثنين، باستئناف المعاملات المالية بينهما، بعد توقف دام حوالي شهر، على خلفية عقوبات أمريكية صارمة ضد طهران دخلت حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واستهدفت قطاعات مختلفة منها النفط والمصارف.

وقال المتحدث باسم غرفة التجارة الإيرانية ـ الصينية المشتركة، “مجيد رضا حريري”، لوكالة أنباء “تسنيم”، “إيران والصين استأ نفتا تبادلهما المالي والتجاري بدءًا من اليوم الاثنين”،

وأوضح حريري أن بنك كونلون الصيني “هو القناة المالية بين طهران وبكين”، منوهًا إلى أنه “سيتم إنشاء قنوات مالية جديدة بين البلدين”.

وأضاف “مع توقف إيران عن بيع النفط إلى الصين، توقف بنك كونلون الصيني عن التعامل مع إيران، لكن المعاملات المالية استؤنفت بالفعل.. تم اتخاذ قرار بذلك منذ 2 ديسمبر، لكن بسبب أن يومي السبت والأحد عطلة في الصين، بدأت عمليات التبادل المالي اليوم”.

وفي 23 من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أبلغ بنك كونلون عملاءه، بأنه سيتوقف عن قبول المدفوعات الإيرانية المقومة باليوان إلى الصين، اعتبارًا من الأول من نوفمبر / تشرين الثاني.