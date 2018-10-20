مسؤول اقتصادي إيراني: نحو ألفي بنك عالمي ترفض التعامل مع طهران

وصف رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والصين، أسد الله عسكر أولادي، السبت، أوضاع النظام بـ”الصعبة للغاية”، مشيرًا إلى أنه “في الوضع الحالي، لا يمكن تحويل الأموال إلى إيران بأي شكل من الأشكال بسبب رفض البنوك العالمية التعامل مع طهران”.

وقال أولادي، خلال مقابلة تلفزيونية نشرتها وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إنّ “قرابة ألفي مصرف في العالم، ترفض التعامل المالي مع إيران أو إجراء التحويلات المالية”.

وأوضح أنّ “الكثير من رجال الأعمال، والتجار، والشركات العالمية، أصبحت ترفض شراء البضائع والمنتج الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، وأن الكثير يتعرض لإغلاق حساباته المالية في حال ثبت أنه يتعامل مع طهران”.

وبشأن الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط وستدخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قال المسؤول الإيراني:”لست خائفًا من تلك العقوبات، لأننا نواجه حاليًا أسوأها، ولا أعتقد أن عقوبات نوفمبر ستأتي بجديد”.

وحث أسد الله عسكر أولادي الذي يعد من الشخصيات المقربة من الرئيس حسن روحاني، الأخير على إجراء تعديلات على الفريق الاقتصادي بحكومته، مشيرًا إلى أنه يرفض استقالة الحكومة بالكامل.

وأطاح البرلمان الإيراني، في مطلع آب/أغسطس الماضي، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية علي ربيعي بعد استجوابه خلال جلسة البرلمان، كما صوَّت البرلمان في 27 من الشهر ذاته على إقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، خلال استجوابه.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس حسن روحاني مرشحين لشغل المنصبين (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية) خلال الأسبوع الجاري، فيما ترجح مصادر مقربة من الحكومة أن تكون هناك تغييرات في التشكيلة الوزارية تشمل بعض الوزراء من بينهم وزير الصناعة والتجارة محمد شريعتمداري، الذي تهرب عدة مرات من الاستجواب أمام البرلمان.