أمريكا: “سنتشدد” في تطبيق العقوبات الجديدة على إيران

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، مساء الخميس، أن بلادها “ستتشدد” في تطبيق العقوبات الجديدة على إيران.

وقالت هايلي، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: إن واشنطن “ستتشدد في تطبيق العقوبات الجديدة على قوات الباسيج في إيران، وعلى مواردها المالية المتمثلة بـ20 شركة ومؤسسة خصصها النظام الإيراني لتمويل أنشطة هذا الجهاز الأمني”.

وأضافت أن “مهمة قوات الباسيج هي تدريب الأطفال وتجنيدهم ابتداءً من سن الـ12، وبينهم أطفال أرسلوا للقتال في سوريا لصالح الحرس الثوري الإيراني”.

وأشارت إلى أن “من بين المؤسسات التي تمول الباسيج شركات وهمية ومعامل داخل إيران وخارجها، وأن النظام يستخدم موارد الشعب لتمويل أجهزة القمع التي تمنع الإيرانيين من التعبير عن غضبهم على فساد النظام”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت 25 شركة وكيانًا إيرانيًا، قالت إنها توفر دعمًا ماليًا لقوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري.

و”الباسيج” هي قوات إيرانية شبه عسكرية، تتكون من متطوعين مدنيين.

ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، قالت الوزارة الأمريكية، في بيان: إن تلك الشركات والمؤسسات “توفر الدعم لقوات تجند الأطفال وترسلهم إلى ساحات المعارك”.

وتضم قائمة العقوبات 20 شركة وكيانًا إيرانيًا، إضافة إلى 5 مؤسسات مالية إيرانية أخرى، بينها مصرفا “مهر اقتصاد” و”ملت إيران”.

وتمنع العقوبات الأمريكيين من القيام بأعمال تجارية مع الشبكة أو الشركات التابعة لها، وتجميد الأصول التي لديها تحت الولاية القضائية الأمريكية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015.

يذكر أن نيكي هالي استقالت من منصبها قبل نحو 10 أيام، لكنها ستغادره بنهاية العام.