رئيس الوزراء السوداني يعلن انتهاء أزمة السيولة بالصرافات

أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم الأربعاء، عن انتهاء أزمة شح السيولة بالصرافات الآلية اعتبارًا من يوم السبت المقبل، “بعد التزام البنك المركزي بتغذية تلك الصرافات بشكل يومي”.

وقال معتز موسى في تغريدة عبر “تويتر”: “كنت قد وعدتكم من داخل بنك السودان قبل حوالي أسبوعين بحل مشكلة النقود في غضون (80) يومًا، سعدت باتصال الأخ المحافظ وتأكيده لي أن الصرافات الآلية كافة سيتم تغذيتها بالنقود على مدار الساعة اعتبارًا من السبت القادم 13 أكتوبر بإذن الله… إلى الأمام”.

وكان موسى قد أعلن في تغريدة أخرى على (تويتر) أمس، أن 5 بنوك ستبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء في شراء الدولار الأمريكي نقدًا من الجمهور كمرحلة أولى، وقال: “أبلغني محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير أنه وضع ترتيباته مع البنوك المعنية وأن البنك المركزي وفر النقود المطلوبة”، ولم يذكر رئيس مجلس الوزراء في تغريدته البنوك الخمسة المعنية بالاسم.

بدوره، أعلن بنك السودان المركزي أمس الثلاثاء، أنه ملتزم بتوفير الأوراق النقدية (الكاش) لعدد من المصارف التجارية، ابتداءً من اليوم الأربعاء، لغرض شراء النقد الأجنبي من الجمهور، والتزم البنك في نشرة أصدرها أمس الثلاثاء، بأن يستمر في توفير الأوراق النقدية تباعًا وبصورة يومية لبقية المصارف.