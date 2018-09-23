حريق في السعودية يوقف خدمات الدفع الإلكتروني

قال الحساب الرسمي للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على “تويتر”، إن انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني، اليوم الأحد، ناجم عن حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيس.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل الخدمة جزئيًا من خلال مركز العمليات الاحتياطي، علمًا أنه سيتم إعادة الخدمة تدريجيًا لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك. ‎

تعود أسباب انقطاع خدمات الدفع الالكتروني هذا الصباح بسبب حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيسي، وقد تمت السيطرة على الحريق وإعادة تشغيل الخدمة جزئياً من خلال مركز العمليات الاحتياطي، علماً انه سيتم اعادة الخدمة تدريجياً لضمان عدم تأثر انظمة البنوك. — البنوك السعودية (@SaudiBanks) September 23, 2018

وكان نظام “مدى” الرابط بين نقاط البيع وأجهزة الصرف الآلي والبنوك، تعطل صباح اليوم؛ فيما تعثرت مشتريات العديد عبر نقاط البيع، وتعذّر سحب المبالغ المالية من صرافات البنوك.

وكان المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أوضح اليوم الأحد، أنه تم إعادة تشغيل خدمة “مدى” جزئيًا من خلال مركز العمليات الاحتياطي، وذلك بعد انقطاع خدمات الدفع الإلكتروني؛ بسبب حريق أصاب أحد مصادر الطاقة المشغلة لمركز البيانات الرئيس.

وأكد حافظ لـ”عاجل” أن الحريق اندلع صباح اليوم، وتمت السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن عودة الخدمة بالكامل سيكون قريبًا ولن يطول، موضحًا أن الخدمة عادت بالفعل تدريجيًا منذ العاشرة صباح اليوم؛ لضمان عدم تأثر أنظمة البنوك بأي من هذه الإجراءات.