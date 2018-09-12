مصرفا الهلال وأبوظبي الإسلامي يسوقان لصكوك دولارية

أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لصفقة صكوك لمصرف الهلال، اليوم الأربعاء، أن المصرف، الذي يتخذ من أبوظبي مقرًّا له، حدد السعر الاسترشادي المبدئي للصكوك القياسية الدولارية في حدود 165 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وعادة لا يقل الحجم القياسي لإصدارات الصكوك عن 500 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يستكمل البنك، الحاصل على التصنيف A2 من موديز وA+ من فيتش، بيع الصكوك في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويشارك في ترتيب الصفقة مصرف الهلال وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان ونومورا وستاندرد تشارترد.

كما أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لصفقة صكوك لمصرف أبوظبي الإسلامي أن أكبر بنك إسلامي في الإمارة حدد السعر الاسترشادي المبدئي للإصدار المزمع لصكوك دائمة مقومة بالدولار في حدود 7.5 %.

وستكون الصكوك بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

ومن المتوقع تسعير الصكوك، وهي سندات إسلامية لأجل خمس سنوات غير قابلة للاستدعاء لتعزيز رأس المال الإضافي من المستوى الأول، في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويشارك في تنسيق الصفقة مصرف أبوظبي الإسلامي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.