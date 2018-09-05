إيران تسمح بفتح محال الصرافة بعد 5 أشهر على إغلاقها

أعلن البنك المركزي الإيراني اليوم الأربعاء، السماح لمحال بيع العملات الأجنبية (الصيرفة) بمزاولة نشاطها، بعد إغلاقها منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، على خلفية انهيار العملة المحلية الريال، واتهام محال الصرافة بالوقوف وراء ذلك.

وقال البنك المركزي في بيان له نشرته وسائل إعلام رسمية، إنه “من أجل السيطرة على بيع العملات الأجنبية، وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة للبنك المركزي للتحكم في سعر الدولار، فإن البنك المركزي يسمح بشراء وبيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة”.

ودعا البنك المركزي “محال الصيرفة إلى بيع العملة المشتراة بسعر السوق للمتقدمين وفقًا للمبادئ التوجيهية، وبصفة خاصة اللوائح التي تحكم عمليات صرف العملات الخاصة بتجار الصرف”.

وواصل سعر صرف الريال الإيراني الانهيار أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، في إشارة إلى عدم نجاعة الخطة التي اتبعتها السلطات النقدية الإيرانية مطلع أغسطس/ آب الماضي، لتفادي الآثار السلبية لإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على البلاد.

وسجل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا في تعاملات الأربعاء، بحسب موقع “بونباست” الذي يرصد أسعار الصرف في السوق غير الرسمية، ليبلغ سعر الدولار الواحد نحو 146 ألف ريال، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب إعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.

وبذلك يكون الريال الإيراني قد انخفض بمعدل 38% منذ بداية أغسطس/آب الماضي، عندما كان يتداول بسعر 106.5 ألف ريال للدولار.