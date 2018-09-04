أسهم بنكي “أبوظبي التجاري” و”الاتحاد الوطني” تصعد بقوة بعد محادثات اندماج

قفزت أسهم بنكي “أبوظبي التجاري” و”الاتحاد الوطني” بأكثر من 14.7% خلال التداولات الصباحية، يوم الثلاثاء.

وجاءت هذه القفزة في أسهم البنكين الإماراتيين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد تأكيد محادثات مبدئية للاندماج.

وأعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس الاثنين، أنه يُجري محادثات اندماج مبكرة مع مصرفين آخرين في البلاد، هما مصرف الهلال وبنك الاتحاد الوطني.

لكن البنك قال في إفصاح لـ”هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات”، إن “المحادثات ما تزال مبكرة، وقد لا ينتج عنها أي اندماج”.

وبحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 14.95%، إلى 8.15 درهم (2.22 دولار) بتداول أكثر من 5.7 مليون سهم بقيمة 46.7 مليون درهم (12.7 مليون دولار).

بينما صعد سهم بنك الاتحاد الوطني بنسبة 14.77% إلى 4.43 درهم (1.2 دولار) بتداول أكثر من 227.8 ألف سهم بقيمة تخطت مليون درهم (274.8 ألف دولار).

وعلى اثر مكاسب السهمين أقترب مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي من حاجز 5 آلاف نقطة، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، بعدما صعد بنحو 1.26% إلى 4999 نقطة.

وفي حال حصول الاندماج، فإنه سيكون الثاني في الإمارات خلال 16 شهرًا، بعد اندماج بنكين تحت اسم “بنك أبوظبي الأول”.

و”بنك أبوظبي الأول”، هو نتاج دمج مصرفي “بنك أبوظبي الوطني” و”بنك الخليج الأول”، ويعد أكبر بنك في دولة الإمارات والمنطقة وتتوزع شبكة فروعه في 19 دولة حول العالم.