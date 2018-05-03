سوق أبوظبي تدرج سندات سيادية لحكومة المالديف بـ100 مليون دولار‎

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، إدراج سندات سيادية لحكومة جمهورية المالديف بقيمة 100 مليون دولار.

ويستحق سداد السندات في 2023، بمعدل فائدة ثابت 5.5 % سنويًا.

وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، في تصريحات صحافية اليوم، إن “هذا الإدراج هو الأول من نوعه لسندات خاصة بدولة أجنبية في سوق أبوظبي”.

والسندات مصنفة بدرجة (b+) من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وتوقع البلوشي إدراجًا آخر لهذه النوعية من السندات خلال العام الجاري، لكنه رفض الخوض في مزيد من التفاصيل.

وجمعت جزر المالديف السندات السيادية في طرح خاص إلى صندوق أبوظبي للتنمية (حكومي).

وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق ابوظبي للتنمية، إن “السندات أصدرتها حكومة جزر المالديف لصالح الصندوق، بعد مباحثات استمرت لنحو 6 أشهر”.

وكانت حكومة المالديف أعلنت خططًا في 2016 لبيع سندات سيادية للمساعدة في جمع تمويل لبرنامجها لتطوير البنية التحتية.