تركيا ترفع معدلات الفائدة الرئيسية قبل الانتخابات المبكرة

المصدر: أ ف ب

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، رفع معدلات فائدته الرئيسية، فيما تواجه العملة التركية ضغوطًا، كما لا يزال التضخم مرتفعًا قبل الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران/يونيو المقبل.

وقال البنك في بيان، إنه رفع معدل فائدة نافذة السيولة المتأخرة بمعدل 75 نقطة مئوية، لتصل إلى 13,50% من 12,75%.

وتوقع خبراء الاقتصاد زيادة هذه الفائدة بنسبة 50 نقطة مئوية منذ رفعها للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر.

وارتفعت الليرة التركية بمعدل 0,7% مقابل الدولار، لتصل إلى 4,05 ليرة للدولار فور إعلان المصرف المركزي، بعد أن كان سعرها 4,09 ليرة.

ووصل التضخم إلى نسبة 10,23%، أي ضعف هدف البنك المركزي للوصول بالتضخم إلى 5%.

وقال البنك على موقعه، إن معدل فائدة الإقراض لليلة واحدة سيبقى بدون تغيير عند 9,25%.

ويأتي تغيير فائدة نافذة السيولة المتأخرة بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 حزيران/يونيو، بدلًا من 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.