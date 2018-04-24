رئيس البنك الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

عبّر رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، عن سعادته لرؤية الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وذلك خلال صورة نشرها على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، عقب لقائه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي.

وقال كيم: “إن تقدم البلاد يمثل فرصة لمزيد من توفير الوظائف والنمو في القطاع الخاص، والاستثمارات في جودة التعليم”، مشيرًا إلى أنها “تزوّد الشاب المصري بالمهارات اللازمة لمستقبل أكثر تطلبًا في التكنولوجيا الرقمية”.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قد التقت بالدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أشار إلى سعادته بالتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع أن يقضي على التحديات التي تواجه التنمية في مصر بشجاعة.

وأصدر البنك الدولي تقريرًا، اليوم الثلاثاء، يؤكد زيادة حجم التحويلات إلى مصر، والتي بلغت 20 مليار دولار، وسجّلت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بنسبة 9.3%، لتصل إلى 53 مليار دولار في عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر؛ نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف.