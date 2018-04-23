العراق يبحث زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 6 مليارات دولار

كشف مسؤول عراقي عن عقد مؤتمر استثماري مشترك بين مصر والعراق، خلال يومي 26 و27 نيسان/أبريل الجاري، بمشاركة وفد مصري يضم 28 شخصية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال حيدر نوري الملحق التجاري للعراق بالقاهرة، في تصريحات خاصة لإرم نيوز، إن المؤتمر سيشهد مشاركة أقوى الشركات المصرية مثل القابضة وأوراسكوم، بهدف بحث فرص الاستثمارات في العراق ودفعها لنطاق أرحب بالإضافة إلى مشاركة 400 شركة من جميع أنحاء العالم.

وأشار المسؤول العراقي إلى أنّ البلدين ناقشا استراتيجية للوصول بحجم التبادل التجاري، خلال الفترة المقبلة إلى نحو 6 مليارات دولار سنويًا مقارنة بمليار و400 مليون دولار حاليًا.

ولفت إلى أنّ ثمة اتصالات جارية مع الجانب المصري؛ لدفع العلاقات التجارية لنطاق أرحب من خلال استراتيجية تم بحثها مع المهندس إبراهيم محلب والسفير العراقي خلال لقاءاتهما السابقة برئيس الوزراء العراقي حيد العبادي في بغداد.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن المؤتمر سيسبقه لقاء بين رجال الأعمال المصريين ورئيس صندوق إعادة إعمار العراق يوم 25 نيسان/أبريل الجاري لإعادة إعمار المدن المحررة من داعش مثل الأنبار وصلاح الدين ونينوي.

وأضاف أنه بعد فتح الطريق بين القاهرة وبغداد الذي كان قد تم إغلاقه بسبب الحرب على “داعش” سينعكس ذلك إيجابيًا على دفع العلاقات التجارية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.