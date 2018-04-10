ارتفاع قيمة ودائع البنوك في الأردن 3.4% خلال شهرين

المصدر: أ ف ب

ارتفعت قيمة ودائع البنوك العاملة في الأردن، بنسبة 3.4% على أساس سنوي، خلال أول شهرين من 2018، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.

وبحسب أرقام صدرت، الثلاثاء، عن البنك المركزي الأردني، بلغت الودائع (الحكومية والخاصة) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، 33.4 مليار دينار (47.07 مليار دولار).

وخلال الفترة المقابلة من 2017، بلغت قيمة الودائع، نحو 32.3 مليار دينار (45.5 مليار دولار).

وبنهاية 2017، بلغ إجمالي ودائع البنوك العاملة في المملكة، 33.2 مليار دينار (46.7 مليار دولار).

وارتفع إجمالي قيمة القروض (التسهيلات)، التي منحتها البنوك العاملة في الأردن، حتى نهاية فبراير/ شباط 2018، بنسبة 8.1%، إلى 25.09 مليار دينار (35.3 مليار دولار).

وبلغ إجمالي القروض، 23.2 مليار دينار (32.7 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من 2017، فيما وصل إجمالي القروض مع نهاية 2017، حوالي 24.7 مليار دينار (34.8 مليار دولار).

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.1%، مقارنة بـ 71.8% خلال فترة المقارنة من العام الماضي.

ويعمل في القطاع المصرفي الأردني، نحو 25 بنكًا محليًا ووافدًا، منها 4 إسلامية.