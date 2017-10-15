تراجع ودائع البنوك في الأردن 1.8% حتى أغسطس 2017

تراجعت قيمة ودائع البنوك العاملة في الأردن، بنسبة 1.8% على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

وبحسب أرقام صادرة عن البنك المركزي الأردني الأحد، بلغ مجموع قيمة الودائع للحكومة والقطاع الخاص حتى نهاية آب/أغسطس الماضي، 32.6 مليار دينار (45.9 مليار دولار)، مقارنة بـ 33.2 مليار دينار (46.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2016.

وكان إجمالي ودائع البنوك العاملة في المملكة، بلغ 22.9 مليار دينار (32.2 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.

ويعمل في القطاع المصرفي الأردني، نحو 25 بنكًا محليًا ووافدًا، منها 4 بنوك إسلامية.

وارتفع إجمالي قيمة التسهيلات (القروض) التي منحتها البنوك العاملة في الأردن حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي بنسبة 8.9%، إلى 24.3 مليار دينار (34.2 مليار دولار).

وبلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع 74.5 في المائة، مقارنة بـ 67% خلال فترة المقارنة من العام الماضي، أي أن قرابة ثلاثة أرباع الودائع المقدمة هي على شكل قروض.

وأظهرت بيانات المركزي الأردني، أن قيمة موجودات البنوك العاملة في المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ارتفعت 1%على أساس سنوي، إلى 48.1 مليار دينار (67.8 مليار دولار).