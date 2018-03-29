“نور بنك” دبي يخطط لجولة ترويجية لصكوك الأسبوع المقبل

قال مصدر مطلع إن نور بنك، ومقره دبي، يخطط لبدء جولة ترويجية لإصدار صكوك بالحجم القياسي الأسبوع المقبل، وعادة لا يقل حجم الإصدار القياسي عن نحو 500 مليون دولار.

وقال المصدر إن “سيتي غروب” و”دويتشه بنك” و”ستاندرد تشارترد” يتولون ترتيب الإصدار المرجح أن يبلغ أجله خمس سنوات.

وانتعش النشاط في سوق السندات الإسلامية نسبيًا الشهر الجاري، مع إصدار “طيران الإمارات” التي مقرها دبي و”دار الأركان” للتطوير العقاري السعودية وحكومة الشارقة صكوكًا، وفي أحدث خطوة، أصدرت البحرين الأسبوع الجاري صكوكًا قيمتها مليار دولار.

ومنذ أن انضم الرئيس التنفيذي جون ايسيفيديس إلى “نور بنك” في نيسان/أبريل الماضي، ينفذ البنك خطة إصلاح تشمل التحرك بعيدًا عن الإقراض غير المضمون للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحويل تركيز قطاع الخدمات المصرفية للأفراد صوب العملاء الأثرياء.

وتملك حكومة دبي وأفراد من الأسرة الحاكمة للإمارة ومجموعة من المواطنين الإماراتيين 88.3 % من أسهم البنك وفقًا لموقعه الإلكتروني.