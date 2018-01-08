“أرامكو” السعودية تدعو مصارف عالمية للمشاركة في عملية “الإدراج”

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن شركة “أرامكو” السعودية دعت بنوكًا، من بينها “سيتي” و”جولدمان ساكس”، لتقديم مقترحاتها للاضطلاع بأدوار في عملية إدراج أسهمها بالبورصة وعرضها خلال اجتماعات في المملكة في الأسابيع المقبلة.

وهذه الاجتماعات مؤشر إلى أن الترتيبات اللازمة لإجراء طرح عام أولي في 2018، والذي قد يكون الأكبر في التاريخ، تمضي قدمًا رغم تكهنات في السوق باحتمال تأجيله أو ربما تجميده.

وذكرت المصادر أن مسؤولين تنفيذيين من “سيتي” و”غولدمان” و”دويتشه بنك”، والذين يسعون جميعًا للاضطلاع بدور المنسقين العالميين في بيع الأسهم، من بين الفرق المدعوة لتقديم مقترحاتها حضوريًا.

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات ستعقد في نهاية يناير/ كانون الثاني أو بداية فبراير/شباط في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، حيث يوجد مقر الشركة النفطية.

وامتنعت “أرامكو” و”دويتشه بنك” و”سيتي” و”جولدمان ساكس” عن التعليق.