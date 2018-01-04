“أرامكو” السعودية تتحول رسميًا إلى شركة مساهمة

أقر مجلس مجلس الوزراء السعودي، تحويل “أرامكو” إلى شركة مساهمة.

وجاء القرار طبقًا لنظام الشركة الأساسي، على أن يعتبر نافذًا من 1 كانون الثاني/ يناير الجاري، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، الجمعة، “إلغاء نظام شركة أرامكو السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 8)، وذلك اعتبارًا من أول أيام 2018”.

وحدد مجلس الوزراء مهلة للشركات المملوكة بالكامل لشركة أرامكو سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تبلغ مدتها 5 أعوام تقوم فيها بتسوية أوضاعها بما يتفق مع أحكام نظام الشركات، ومع حصول مجلس الوزراء على سلطة تمديد هذه المدة عند اللزوم.

وبحسب الصحيفة “سيتم تشكيل أول مجلس إدارة للشركة بقرار من مجلس الوزراء وفقًا لاقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساسي، على أن تحتفظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة أرامكو”.

وشدد القرار على احتفاظ الدولة بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم شركة أرامكو.