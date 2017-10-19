المركزي السوداني يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الأرصدة المجمدة بسبب الحظر الأمريكي

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، عن فك تجميد الأرصدة المصرفية التي كانت مجمدة بسبب الحظر الأمريكي على البلاد.

وقال محافظ بنك السودان حازم عبد القادر، في بيان صحفي، إن “الولايات المتحدة الأمريكية قامت بفك الأرصدة المجمدة في مصارفها”، لكنه لم يعلن عن قيمتها.

وأضاف أن عددًا من المصارف، أبدت استعدادها لاستئناف علاقاتها المصرفية فوراً، “والبعض الآخر سيزور السودان خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري، تمهيدًا لاستئناف علاقاته المصرفية”.

ورفعت العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الخرطوم منذ 12 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري، بعد فرضها مدة 20 عامًا متواصلة، على خلفية دعاوى إيواء الخرطوم لـ”الإرهاب”.

وجمدت واشنطن أرصدة الحكومة السودانية في المصارف الأمريكية، لاحقًا لقرار الأولى فرض عقوبات على الخرطوم في 1997.