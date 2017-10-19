بوتين: واشنطن تضغط لمنع مشاركة روسيا في أولمبياد بيونغتشانغ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن اللجنة الأولمبية الدولية تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لمنع بلاده من المشاركة في دورة ألعاب بيونغتشانغ الشتوية 2018.

وقال بوتين خلال ندوة أمام طلاب: “نرى أن اللجنة الأولمبية الدولية تواجه ضغوطًا قوية بواسطة معلنين ومحطات تلفزيونية ورعاة وهكذا وهؤلاء الرعاة يتلقون إشارات غير مبهمة من مؤسسات أمريكية.”

وحُرم عدد كبير من الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو صيف العام الماضي، بسبب تناولهم المنشطات، في ظل اتهامات للحكومة الروسية بالتغطية على اللاعبين.