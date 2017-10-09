الحكومة اليمنية تعيد افتتاح فرع البنك المركزي في تعز

أعلن عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدينة، اليوم الاثنين، إعادة افتتاح فرع البنك المركزي في تعز، بتوجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال جباري إن “إعادة افتتاح البنك المركزي تعد خطوة مهمة تحتاجها المحافظة لإنهاء حالة الفوضى التي تتعرض لها الموارد المالية التابعة للحكومة في محافظة تعز“.

وشدد على أن “الحكومة اليمنية لن تسمح لأي شخص أو جهة بسرقة ايرادات المدينة التي يجب أن تورد إلى البنك المركزي بشكل مباشر”، بحسب صحيفة “عدن الغد”.

وذكرت مصادر يمنية أن مصلحة الجوازات كانت أول جهة تورد إيراداتها إلى البنك المركزي في تعز بعد افتتاحه، حيث ورّدت مبلغاً مالياً بقيمة 418 ألف ريال يمني.

وأشار الوزير اليمني إلى أنه لن يغادر تعز، حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها والتأكد من إصدار الجوازات بشكل رسمي من تعز، ويأتي ذلك تعزيزاً لدور الأجهزة الأمنية وتنفيذاً لقرارات الرئيس اليمني التي صدرت، الأحد، والقاضية بتلبية كل مطالب محافظة تعز.

وكان علي المعمري محافظ تعز أعلن، الشهر الماضي، استقالته من منصبه بعد رفض المصرف المركزي في عدن صرف رواتب الموظفين، وذلك بعد أن نفذ اعتصامًا أمام البنك احتجاجًا على عدم تسلمه دفعة جديدة من رواتب العاملين في محافظة تعز.