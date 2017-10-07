القوات الشرعية تسيطر على قرى ومواقع عسكرية خاضعة للحوثيين في تعز

استعادت القوات الشرعية اليمنية، السبت، قرى ومواقع عسكرية كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وسط محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال بيان للمركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، وهو أعلى سلطة عسكرية في المحافظة: إن “القوات الشرعية سيطرت على قرى العريش والرازي والمديهين ومداخل قرية خربان شرقي جبل صبر”.

وأضاف أن “التقدم العسكري جاء إثر معارك عنيفة بين الطرفين، منذ ساعات الصباح الأولى”، موضحًا أن “القوات الحكومية سيطرت أيضًا على مواقع عسكرية بين منطقتي عبدان والصرمين؛ ما مكّن هذه القوات من قطع طريق إمداد الحوثيين الذي يربط بين مديريتي صبر وخدير وسط تعز”.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن “المعارك أسفرت عن قتلى من الحوثيين، من بينهم قناص، وجرحى آخرين بالإضافة إلى أسر القوات الحكومية أحد قادتهم”.

وجاء الهجوم بعد مقتل 3 مدنيين من أسرة واحدة برصاص الحوثيين في منطقة عبدان مساء الجمعة.