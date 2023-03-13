مسؤولون: عملاء "سيليكون فالي" يستطيعون الوصول لودائعهم بدءا من الاثنين

قال مسؤولون أمريكيون الأحد إن عملاء بنك سيليكون فالي سيستطيعون الوصول إلى ودائعهم بدءا من يوم الاثنين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في بيان "سيستطيع المودعون الوصول إلى كل أموالهم بدءا من الاثنين 13 مارس".

وأضاف البيان "لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر لها علاقة بالقرار المرتبط ببنك سيليكون فالي".

وتعتزم السلطات الأمريكية اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي وصفت بأنها "جوهرية" ضمن مساعيها من أجل كبح انهيار بنك "سيليكون فالي"، على أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق.