هل تنجح بريطانيا في الحد من أضرار انهيار "سيليكون فالي"؟

توسعت ردود الأفعال والتعليقات المستمرة على انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي، وتأثير ذلك على البنوك الأمريكية والعالمية على حد سواء.

وتسعى بريطانيا وغيرها من الدول لتقليل تأثير تلك الواقعة على اقتصادها وسير عمليات بنوكها، وإيجاد حل لأية أضرار قد تلحق بمصالحها المالية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن الحكومة تعمل على إيجاد حل للحد من الضرر المحتمل على الشركات نتيجة انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي وفرعه في بريطانيا.

وقال سوناك للصحفيين المسافرين معه إلى الولايات المتحدة إنه يتفهم "قلق ومخاوف عملاء البنك".

وأكد أنه والحكومة يعملان "على التأكد من قدرتنا على العمل لإيجاد حل يؤمن السيولة التشغيلية للأفراد واحتياجات التدفق النقدي".