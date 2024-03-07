السعودية تنقل 8% من "أرامكو" إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إتمام نقل ملكية 8% من أسهم شركة "أرامكو" للنفط، إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذه الحصة من الأسهم كانت مملوكة للدولة السعودية.
وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن "نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".
وأضاف أن "عملية النقل تساهم بتعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني".
وأكد ولي العهد السعودي، "مضي صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية".