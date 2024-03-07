السعودية تنقل 8% من "أرامكو" إلى ملكية صندوق الاستثمارات العامة

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إتمام نقل ملكية 8% من أسهم شركة "أرامكو" للنفط، إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذه الحصة من الأسهم كانت مملوكة للدولة السعودية.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن "نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".