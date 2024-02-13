أرامكو تبدأ تداول خام أمريكي يدخل في تحديد سعر برنت

قالت "ستاندرد أند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس"، إن شركة أرامكو السعودية للنفط بدأت، الاثنين، تداول خام أمريكي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي، في عملية تديرها المنصة المعنية بنشر معلومات الطاقة، وفقا لرويترز.

وتعمل أرامكو، شركة النفط الحكومية السعودية وأكبر شركة نفط في العالم، على توسيع نشاطها التجاري.

وقالت مصادر تجارية إن أرامكو باعت اليوم شحنة من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الأمريكي إلى توتال خلال عملية (السوق عند الإغلاق) الخاصة ببلاتس، التي تعرف باسم نافذة بلاتس.

وكانت أرامكو قد باعت يوم الخميس الماضي شحنة أخرى من هذا الخام الأمريكي.

وقال جول هانلي المدير العالمي لأسواق الخام وزيت الوقود في ستاندرد اند بورز جلوبال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن هذه كانت أولى صفقات أرامكو المتعلقة بخام غرب تكساس الوسيط ميدلاند في عملية (السوق عند الإغلاق).

وأضاف أن أرامكو اشترت في ديسمبر كانون الأول شحنة من خام بحر الشمال (دي.يو.سي)، وهي أول صفقة لها منذ انضمامها إلى العملية.

وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ميدلاند هو واحد من ستة أنواع من النفط الخام يتم تقييمها بواسطة بلاتس والتي يمكن أن تحدد قيمة خام برنت المؤرخ، وهو جزء من مجمع برنت الأوسع المستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط المتداول في العالم.