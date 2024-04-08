توترات الشرق الأوسط تقود الذهب إلى سعر قياسي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات مضاربة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط التي طغت على بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي، وفقًا لوكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2335.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:46 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيًّا مرتفعًا عند 2353.79 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2354.50 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "إذا نظرت إلى تسعير العقود الآجلة، سترى مؤشرات الآن على وجود قدر من الزخم في السوق، لدرجة أننا نرى قليلًا من التفاؤل المفرط بشأن التوقعات الخاصة بالذهب عند المستوى الحالي".

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تكون قوة دفع أخرى للذهب.