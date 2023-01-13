المستثمرون يقتنصون 39 مليار دولار من السندات السيادية بالأسواق الناشئة

وتشير بيانات "مورغان ستانلي" إلى أن مستوى الاقتراض الحالي يفوق بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 26 مليار دولار الذي تم جمعه خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وتجاوز الاكتتاب حجم المعروض 3 مرات على الأقل في جميع الإصدارات في علامة على عودة الإقبال على ديون الأسواق الناشئة بعد عام لم تستطع بلدان كثيرة دخول الأسواق مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.