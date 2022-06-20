توقيع اتفاقية بين صناديق سيادية خليجية وأفريقية لتعزيز الاستثمار

وقّعت ثلاثة صناديق سيادية خليجية، اليوم الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط، اتفاقية مع تسعة صناديق أفريقية للترويج للاستثمار في القارة.

ووقع الاتفاقية جهاز أبو ظبي للاستثمار، وشركة أبوظبي القابضة (إيه.دي.كيو)، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار في الكويت على هامش الاجتماع الأول لمنتدى الاستثمار الأفريقي، وهو منصة تجمع الصناديق السيادية في أنجولا وجيبوتي ومصر وإثيوبيا والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا ورواندا.

ومن بين الصناديق السيادية الأفريقية التي وقعت الاتفاقية: صندوق ”إثمار كابيتال“ في المغرب، و ”هيئة الاستثمار السيادية“ في نيجيريا، و ”الصندوق السيادي“ في مصر.

ولم يكشف منظمو المنتدى عن تفاصيل عن الطريقة التي ستدعم بها الصناديق الخليجية نظيرتها الأفريقية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي القابضة، محمد حسن السويدي، إن المنتدى ”سيمكننا من استكشاف فرص جديدة مع شركاء محتملين في أفريقيا لـ“إيه.دي.كيو“ والشركات التابعة لها“.

وأكد الرؤساء التنفيذيون للصناديق السيادية الأفريقية المشاركة في الحدث، أن المنتدى سيركز على حشد رأس المال والأسهم وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمار في اللوجستيات؛ لتحسين الترابط بين دول القارة.