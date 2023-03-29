مصر تزيد دعم السلع التموينية 20% في الموازنة الجديدة

وجاء في بيان أن معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز 4.1 % بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16 %.

وتكابد مصر لاحتواء ضغوط اقتصادية كشفتها تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن بينها ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مرة أخرى هذا الشهر على الرغم من ثلاثة تخفيضات حادة في قيمته منذ مارس آذار الماضي والتي أفقدته ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.

وتسارع معدل التضخم في المدن إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ونصف إلى 31.9 %.