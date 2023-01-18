مصر تشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بعد هبوط الجنيه

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن مصر تشهد إقبالًا جيدًا من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عمليات الخصخصة الجزئية لجمع الأموال بعد انخفاض حادٍ في قيمة الجنيه.

وبدأت مصر في الآونة الأخيرة، مواجهة أزمة عملة فاقمتها الحرب في أوكرانيا، برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يستلزم تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتحرير سعر الصرف وترشيد الإنفاق.

وأضافت الوزيرة أن "البرنامج يشمل هدف جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار، بحلول منتصف العام، قبل أي طرح عام أولي في البورصة"، مؤكدة أن "مصر في طريقها إلى تحقيق هذا الهدف".