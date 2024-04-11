ما مصير العمال حين تتحول صناعة السيارات بالكامل إلى الكهرباء؟

ماذا سيحل بالعمال؟

تحتوي السيارات الكهربائية على أجزاء أقل بكثير من سيارات الوقود، فلا توجد مبردات، أو أنابيب عادمة، أو خزانات وقود، أو أحزمة مراوح، أو علب تروس معقدة.

ونتيجة لذلك، افترض العديد من عمال صناعة السيارات والمديرين التنفيذيين والساسة، بأن مثل هذه السيارات سوف تتطلب عددًا أقل من العمال لتصنيعها؛ ما سيؤدي إلى بطالة جماعية في مدن وبلدات المصانع في جميع أنحاء العالم.

وأشار العديد من التقارير، إلى أن التحول إلى صناعة السيارات الكهربائية لن يؤدي في حد ذاته إلى البؤس الاقتصادي، لكن هذه التكنولوجيا ستعمل على زعزعة الصناعة بطرق قد تكون مؤلمة للغاية بالنسبة لعمال المصانع.