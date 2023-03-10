الدول الأوروبية تغلق نظاما للتجارة مع إيران

أعلنت الدول الأوروبية، إنها أغلقت آلية كانت قد أقامتها لتسهيل التبادل التجاري مع إيران أثناء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، مساء الخميس، إن الدول الأوروبية أعلنت إغلاق آلية المالية الأوروبية المعروفة بـ "إينستكس" لتيسير التجارة مع إيران في فترة العقوبات الأمريكية.

وأكدت الدول الأوروبية أنها أغلقت النظام الذي أطلقته في 2019 لحماية التجارة مع إيران من العقوبات الأمريكية.