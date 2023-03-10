الدول الأوروبية تغلق نظاما للتجارة مع إيران
أعلنت الدول الأوروبية، إنها أغلقت آلية كانت قد أقامتها لتسهيل التبادل التجاري مع إيران أثناء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، مساء الخميس، إن الدول الأوروبية أعلنت إغلاق آلية المالية الأوروبية المعروفة بـ "إينستكس" لتيسير التجارة مع إيران في فترة العقوبات الأمريكية.
وأكدت الدول الأوروبية أنها أغلقت النظام الذي أطلقته في 2019 لحماية التجارة مع إيران من العقوبات الأمريكية.
وبحسب تقرير الوكالة الإيرانية، فقد قال وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا إن المساهمين العشرة في آلية إينستكس (بلجيكا وألمانيا وفنلندا والدنمارك وفرنسا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وإنجلترا) توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد سبب لمواصلة نشاطها.
ومنذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو/ أيار من عام 2018، وعودة العقوبات "أنشأت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية INSTEX نهاية يناير/ كانون الثاني 2019.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2020، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، إن بلاده لم ولن تعول على الآلية المالية المعروفة بـ"INSTEX" لمواصلة التجارة بين إيران وأوروبا.
وتطالب إيران الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بأن تعوضها عن خسائر لحقت باقتصادها بعد هذا الانسحاب من خلال تنفيذ التزاماتهم، وتمكينها من مواصلة التجارة مع العالم الخارجي.