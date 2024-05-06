أزمة السكن تؤرق دول أوروبا

بدأت آثار أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي تثير المخاوف، فقد ارتفعت الأسعار والإيجارات إلى نحو ثلاثة أضعاف، وانخفضت القدرة على تحمّل التكاليف، وأصبح الإسكان قضية سياسية. وفق صحيفة "الغارديان".

أسعار مضاعفة

وأوضحت الصحيفة، أنه بين عامي 2010 و2022، ارتفعت أسعار العقارات في جميع أنحاء التكتل الذي يضم 27 عضوًا بنسبة 47%، وفقًا لتقرير "يوروستات" لعام 2023.

وفي بعض البلدان، تضاعفت الأسعار ثلاثة أضعاف تقريبًا، إذ سجلت إستونيا ارتفاعًا بنسبة 192%، ولم تنخفض الأسعار إلا في دولتين، هما إيطاليا وقبرص.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيجارات بمتوسط 18% خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت في كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي باستثناء اليونان (حيث ارتفعت بنسبة 37% منذ عام 2018).

وكان بعض أكبر الارتفاعات في دولة ليتوانيا الواقعة على بحر البلطيق، حيث ارتفعت بنسبة 144%، وأيرلندا بنسبة 84%.

ونتيجة لذلك، فإن نسبة الأسر التي تمثل تكاليف السكن الإجمالية 40% أو أكثر من دخلها المتاح (المعروف لدى صانعي السياسات باسم معدل عبء تكاليف السكن) والتي انخفضت خلال الجائحة، آخذة في الارتفاع بشكل مطرد.