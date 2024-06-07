الإعلان عن موعد بدء الإنتاج بمصنع صيني عملاق في المغرب

وقال شودري لـ"رويترز": "هذا استثمار تاريخي لإنشاء أول مصنع عملاق في أفريقيا"، مشيرًا إلى أن عملية البناء ستبدأ في غضون أسابيع.

وأضاف أن المصنع سينتج إلى جانب البطاريات مكونات رئيسة هي الأقطاب الكهربائية بنوعيها الأنودات والكاثودات المستخدمة في البطاريات، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير.

وقالت الحكومة المغربية في بيان، إن شركة "جوشن هاي تك" تعتزم زيادة قدرات المصنع من 20 جيجاوات في الساعة خلال المراحل الأولى إلى 100 جيجاوات في الساعة، مع استثمار قد يصل إلى 6.5 مليار دولار في النهاية.

وأوضح شودري، أن هذا الاتفاق سيكون له تأثير إيجابي على سعي البلاد لجذب مزيد من الشركات المصنعة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، إذ يريد المغرب مواءمة قطاع السيارات مع متطلبات صناعة السيارات الكهربائية.

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى الحفاظ على 220 ألف وظيفة في قطاع السيارات مع تحوله من محركات الاحتراق إلى المحركات الكهربائية".

وكان قطاع السيارات قد تصدر قائمة الصادرات الصناعية في المغرب بقيمة 14 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 27 في المئة عن العام السابق.