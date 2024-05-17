بسبب "سخرة" الأويغور.. أمريكا تحظر واردات 26 شركة صينية

حظرت الولايات المتحدة، الخميس، الواردات من 26 شركة منسوجات صينية، في إطار جهودها لإبعاد البضائع التي يتم إجبار أقليات الأويغور على المشاركة في تصنيعها بالسخرة من سلسلة التوريد الأمريكية.

وهذه الشركات هي الإضافات الأحدث لقائمة (كيانات قانون منع العمل القسري للأويغور) والتي تضع قيوداً على استيراد السلع المرتبطة بما تصفه الحكومة الأمريكية بإبادة جماعية مستمرة للأقليات في منطقة شينجيانغ الصينية.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن السلطات الصينية تقيم معسكرات عمل للأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ غرب الصين، فيما وتنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان إن العديد من شركات القطن المدرجة يقع مقرها خارج شينجيانغ ولكنها تحصل على قطنها من المنطقة.

ووفقاً للوزارة، فقد وضعت واشنطن قيوداً على الواردات من 65 كياناً منذ إقرار قائمة الكيانات الخاص بقانون منع العمل القسري للأويغور في عام 2021.