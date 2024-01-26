الذهب يتجه لثاني انخفاض أسبوعي وسط قوة الاقتصاد الأمريكي والدولار

تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وسط قوة الاقتصاد الأمريكي التي أبقت الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أسابيع.

ويترقب المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق من الجمعة.

ولم يطرأ على الذهب في المعاملات الفورية تغير يذكر عند 2021.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش.

أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فارتفعت 0.2% إلى 2021.20 دولار. وخسر كل منهما 0.4% حتى الآن هذا الأسبوع.