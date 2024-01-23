الذهب يلمع مع تراجع الدولار وسط ترقب لقرارات بنوك مركزية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي، فيما يترقب المستثمرون قرارات أسعار الفائدة من عدد من البنوك المركزية، ومجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة من الولايات المتحدة، هذا الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2030.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2031.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2%؛ ما يجعل الذهب المسعر به أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد، إن الذهب سيظل يتأرجح حتى يحصل على مؤشرات حول الموعد، الذي قد يتخذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول قرار بخفض أسعار الفائدة.