هل تنجح أمريكا في سباق بطاريات السيارات الكهربائية؟

ذكرت مجلة "فورن أفيرز"، أن الولايات المتحدة تشهد إجماعًا نادرًا بين الجمهوريين والديموقراطيين على حماية التحول إلى الطاقة الخضراء، التي تهددها نقاط الضعف في سلسلة توريد السيارات الكهربائية، تحديدًا في صناعة البطاريات.

وبحسب تقرير للمجلة، بدأت الولايات المتحدة تحولًا صناعيًّا أخضر بفعل قانون خفض التضخم الصادر في أغسطس 2022، والذي يتضمن، على الرغم من اسمه، العديد من التدابير التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، وأدى إلى إطلاق الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

وفي الربع الأول من عام 2022، بلغ الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة 4 مليارات دولار، وفي الربع الأول من عام 2024، بلغت 17 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 325% خلال عامين فقط.

كما كان قانون خفض التضخم بمثابة نعمة خاصة لسلسلة التوريد للسيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يقفز إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة من 257 جيجاوات/ساعة في عام 2023 إلى أكثر من 1000 جيجاوات/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما يكفي من البطاريات لعشرة ملايين مركبة سنويًّا، وهو ما يقرب من العدد المنتج في الولايات المتحدة سنويًّا.