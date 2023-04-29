مصر: سنفي بالتزاماتنا المالية ولا تراجع عن برنامج الخصخصة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، إن مصر ستفي بالتزاماتها المالية ولن تتراجع عن برنامج الخصخصة.
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه "سيتم طرح شركات حكومية أكبر للبيع، وأن التأخير في تنفيذ ذلك حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على تأمين أفضل عائد من البيع، نحن نسير قدماً في برنامج الأطروحات بقوة ولن نتراجع عنه".
وعلق مدبولي، حول ما أثير بخصوص وجود تعويم قادم للجنيه المصري، قائلاً: "أؤكد أن مثل هذه الأمور لها ضوابط"، وأفاد بأن "مصر ستواصل برنامج الطروحات العامة الأولية ولن تتراجع".
موضحاً أن "المستهدف تحقيقه نحو 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من هذا البرنامج"، مشدداً على أن "مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية".
ومؤخراً، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند مستوى B/B.