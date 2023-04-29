مصر: سنفي بالتزاماتنا المالية ولا تراجع عن برنامج الخصخصة

وعلق مدبولي، حول ما أثير بخصوص وجود تعويم قادم للجنيه المصري، قائلاً: "أؤكد أن مثل هذه الأمور لها ضوابط"، وأفاد بأن "مصر ستواصل برنامج الطروحات العامة الأولية ولن تتراجع".

موضحاً أن "المستهدف تحقيقه نحو 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل من هذا البرنامج"، مشدداً على أن "مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات دولية".

ومؤخراً، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقاء التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند مستوى B/B.