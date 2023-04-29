وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 2.6 شهر

قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم السبت، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر من الاستهلاك.

وأضاف المصيلحي في مؤتمر صحفي، أن "الوزارة اشترت 365 ألفا و740 طنا من القمح المحلي هذا الموسم".

وكان مجلس الوزراء‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬المصري قد وافق في 12 نيسان/أبريل الجاري، على حافز إضافي لشراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي ليصل سعر الأردب (150 كيلوجراما) إلى 1500 جنيه (48.59 دولار).

ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50 بالمئة عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في آب/أغسطس الماضي.

ووافقت الحكومة في كانون الثاني/يناير، على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيها، وهي زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بسعر الموسم السابق الذي تراوح بين 865 و885 جنيها وفقا لدرجة النقاوة.

وقالت الحكومة في بيان، إن هذا القرار "يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية".