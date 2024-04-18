رغم العقوبات.. ارتفاع إنتاج النفط والغاز في إيران لأكثر من 20%

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأربعاء، عن ارتفاع إنتاج النفط والغاز خلال العام الماضي بأكثر من 20%، وذلك في وقت تعاني فيه طهران من العقوبات الأمريكية المتعلقة بتصدير النفط منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في آيار/مايو 2018.

ونقلت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط عن أوجي قوله "في العام الماضي، بلغ نمو إنتاج النفط والغاز أكثر من 20%، كما شهدت المنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية زيادة في الإنتاج".

وأوضح أوجي للصحافيين على هامش الاجتماع الأسبوعي للوفد الحكومي: "في عام 2023، قمنا باستثمارات جيدة بقيمة 28 مليار دولار"، منوهاً "سنحاول هذا العام أن نحقق رقماً قياسياً أعلى من العام الماضي أكثر من 20%".