في تحد لواشنطن.. مصافي التكرير الصغيرة في الصين تخزن النفط الإيراني

يزداد الإقبال على شراء النفط الخام الإيراني في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد أن أدى تمديد السعودية وروسيا خفض الإمدادات إلى ارتفاع الأسعار العالمية، في الوقت الذي تعمل فيه طهران على زيادة الإنتاج والصادرات رغم العقوبات الأمريكية.

وفي حين أن مصافي التكرير الصغيرة المستقلة في الصين تخزن النفط الإيراني، الذي يباع بسعر مخفض، وتستغل هوامش ربح قوية لتلبية الطلب الموسمي القوي، لا تزال مصافي التكرير الحكومية الكبرى بعيدة عن هذا الأمر.

وتُظهر بيانات من شركتي "إف.جي.إي" و"فورتكسا" الاستشاريتين، أن صادرات إيران من الخام البالغة نحو 1.5 مليون برميل يوميًّا بلغت أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، وتم شحن أكثر من 80% منها إلى الصين.

وتأتي زيادة الصادرات في وقت تعمل فيه واشنطن وطهران على تبادل السجناء، وإيجاد طرق للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج؛ ما دفع بعض التجار إلى التكهن بأن الولايات المتحدة على وشك تخفيف العقوبات الأمريكية على الخام الإيراني.

وقال العضو المنتدب لشركة "إف.جي.إي"، إيمان ناصري: "أعتقد أن الإيرانيين حصلوا على تأكيد غير مكتوب بأنه لن تُفرض أي عقوبات أخرى على مشتري الخام طالما أنهم يجرون مفاوضات غير رسمية".

وأضاف أن واردات الصين من الخام الإيراني قد ترتفع بين 200 ألف و 300 ألف برميل يوميًّا، وهي حاليًّا من 1.2 مليون برميل يوميًّا إلى 1.3 مليون برميل يوميًّا، إذا ظلت الأسعار منخفضة، رغم أن مدى إقبال المشترين على المخاطرة والقيود المفروضة على الدفع قد يحدان من الكميات.